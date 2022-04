IfW in Kiel: Deutschland im Ranking zu Ukraine-Hilfen hinten Stand: 19.04.2022 11:30 Uhr Hilfen anderer Länder an die Ukraine seit Kriegsausbruch sind sehr ungleich verteilt und ihr Umfang richtet sich meist nicht an der Wirtschaftsleistung der Geberländer aus. Das zeigen die Auswertungen einer neuen Datenbank.

Wer unterstützt in welchem Umfang die Ukraine? Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat eine neue Datenbank entwickelt, die weltweit die staatlichen Unterstützungen vergleichbar macht. Der "Ukraine Support Tracker" erfasst die Hilfen von 31 Ländern - und das seit Kriegsbeginn am 24. Februar. Darin enthalten sind militärische, finanzielle und humanitäre Hilfen, die öffentlich bekannt sind.

"Die Datenbank soll die Diskussion über die Unterstützung der Ukraine mit Fakten unterfüttern. Seit Kriegsausbruch dreht sich die öffentliche Debatte vor allem um die Frage, wie Russlands Regierung am effektivsten geschadet werden kann. Hilfen an die Ukraine spielen im Vergleich eine untergeordnete Rolle - auch weil Daten dazu fehlen", sagt Christoph Trebesch, Forschungsdirektor am IfW Kiel.

EU-Länder unterstützen mit 2,9 Milliarden Euro

Die größten Unterstützer der Ukraine sind der Datenbank zufolge aktuell die USA mit umgerechnet 7,6 Milliarden Euro seit Kriegsausbruch. Alle EU-Länder zusammen kommen lediglich auf 2,9 Milliarden Euro - zusätzliche EU-Gelder nicht mit gerechnet. Deutschland steht im Ländervergleich an vierter Stelle. Allerdings: Schaut man auf das Bruttoinlandsprodukt, dann liegt Deutschland im Verhältnis zu den Hilfen nur noch auf dem zwölften Platz. Estland und Polen etwa, die weit weniger wirtschaftlich einnehmen, stehen ganz oben.

"Ich war doch überrascht, wie gering die Hilfe ist, auch was die humanitäre Hilfe angeht", sagte Trebesch im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. "Ich verstehe ja die Diskussion um Waffenlieferungen, aber man kann die Ukraine ja auch humanitär mehr unterstützen, und da sehen wir zum Beispiel, dass die privaten Spenden die der Regierung übersteigen. Und das ist ein Fakt, der mich wirklich überrascht hat."

Neue Hilfen aus Deutschland angekündigt

Der Forschungsdirektor betonte aber auch, dass die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigten mehr als eine Milliarde Euro Militärhilfen noch nicht eingerechnet seien, da diese bisher lediglich angekündigt wurden. Sollten diese Hilfen tatsächlich kommen, könnte Deutschland in den Rankings deutlich vorrücken.

