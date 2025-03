Stand: 13.03.2025 21:03 Uhr IfW Kiel veröffentlicht Konjunkturprognose für Deutschland

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel hat am Donnerstag seine Frühjahrsprognose veröffentlicht. Für dieses Jahr erwartet das IfW kaum Belebung. Die deutsche Wirtschaft leide unter strukturellen Problemen wie zu viel Bürokratie, heißt es - die könnten kurzfristig nicht behoben werden. Beim Bruttoinlandsprodukt werde es daher erstmal keine Veränderung geben. Für das kommende Jahr 2026 allerdings schrauben die Kieler Experten ihre Prognose nach oben. Waren sie im Dezember noch von einem Plus von 0,9 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt ausgegangen, liegt es nun bei 1,5 Prozent. Grund dafür ist das geplante milliardenschwere Sondervermögen von Union und SPD. Das dürfte demnach wieder für mehr Arbeitsplätze und Investitionen sorgen.

