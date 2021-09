IfW-Experten: Wirtschaft erholt sich langsam von Corona-Krise Stand: 23.09.2021 14:18 Uhr Die deutsche Wirtschaft erholt sich von der Corona-Pandemie - aber nur langsam. Das zeigt der aktuelle Konjunkturbericht des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

Die Ökonomen rechnen für dieses Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes - also der Summe aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen - um 2,6 Prozent. Bisher waren sie von 3,9 Prozent ausgegangen. Im Krisenjahr 2020 war der Wert um 4,6 Prozentpunkte gefallen. Ein Grund für die schwanken Prognosen ist laut IfW-Experten die Corona-Pandemie, denn die Erfahrungs- und damit Vergleichswerte fehlen, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Konjukturbericht "Herbst" steht. Prognosen sind daher zum Teil unzutreffend.

AUDIO: IfW: Wirtschaft wächst (vermutlich) wieder (1 Min) IfW: Wirtschaft wächst (vermutlich) wieder (1 Min)

Kooths: Deutliche Erholung der Wirtschaftsleistung 2022

Klar sei, so die Wirtschaftswissenschaftler, die deutsche Wirtschaft erhole sich - wenn auch zögerlich. Neben den weiter vorherrschenden Corona-Schutzmaßnahmen dürften auch Lieferengpässe in vielen Industriezweigen im zweiten Halbjahr dieses Jahres zu einer "Delle" führen, erklärte Stefan Kooths. Er ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am IfW in Kiel.

Die Wissenschaftler rechnen aber für das kommende Jahr mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaftsleistung, wie der Ökonom weiter erklärt. 2022 dürfte es dann nach ihren Angaben mit 5,1 Prozent stärker bergauf gehen als bisher mit 4,8 Prozent gedacht. Allerdings bleibe voraussichtlich auch die Inflationsrate auf einem relativ hohen Niveau. Und das betreffe uns alle, weil die Verbraucherpreise dadurch weiter oben bleiben, so Kooths.

Weitere Informationen IfW erwartet Milliardenschaden durch Lieferengpässe in SH Die Corona-Pandemie sorgt weiter für Schwierigkeiten bei der Lieferung bestimmter Produkte aus anderen Ländern - besonders aus Asien. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2021 | 12:00 Uhr