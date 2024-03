Stand: 06.03.2024 11:37 Uhr IfW: Deutsche Wirtschaft steckt in Winterrezession

Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr nur minimal wachsen. Die Konjunkturexperten des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel haben ihre Prognose für das laufende Jahr gesenkt: Statt wie zuvor 0,9 Prozent erwarten die Experten jetzt nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent. Bei den Verbraucherpreisen rechnen sie in diesem Jahr mit weiteren Preissteigerungen - um etwa 2,3 Prozent. Zurückhaltend bleiben die IfW-Ökonomen auch bei ihrer Prognose für das kommende Jahr. In 2025 erwarten sie weiterhin ein Wachstum von 1,2 Prozent.

