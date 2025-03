Stand: 06.03.2025 09:35 Uhr IHK zu Kiel: Angekündigte Zölle von Trump sorgen für Unruhe bei Unternehmen

Unternehmen in der Region sind in Sorge: US-Präsident Trump hat angekündigt, dass er 25 Prozent Zölle auf EU-Produkte erheben will. Wann und ob die Zölle überhaupt kommen, ist aber noch völlig unklar. Das war am Mittwoch auch Thema auf dem Jahresempfang der IHK zu Kiel. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Kiel, Knud Hansen, sprach den Unternehmern aber Mut zu. Schleswig-Holstein sei wirtschaftlich gut für die Zukunft aufgestellt. Das sei gerade in der Rüstungsindustrie, im Medizinbereich oder der maritimen Wirtschaft der Fall. Die USA sind der viertwichtigste Handelspartner für Schleswig-Holstein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel