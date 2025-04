Stand: 24.04.2025 17:22 Uhr IHK: Wirtschaft in SH kämpft mit Unsicherheit

Der Weg aus der wirtschaftlichen Krise bleibt auch in Schleswig-Holstein mühsam - so lautet die Bilanz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein. Laut der am Donnerstag vorgestellten Konjunkturumfrage haben sich die Erwartungen der Unternehmen im Land zwar leicht aufgehellt, aber Aufträge in der Industrie und im Baugewerbe seien weiter zurückgegangen. Auch die Lage im Handel bleibe angespannt.

Forderung nach mehr Planungssicherheit

Die IHK fordert deshalb, dass die Politik für mehr Planungssicherheit sorgt. "Diese Zahlen zeigen einmal mehr, dass die Regierungsbildung in Berlin nun schnellstmöglich zum Abschluss kommen muss, damit die Unternehmen wieder wissen, worauf sie sich wirtschaftspolitisch einstellen können", sagte Knud Hansen, Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein.

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr gesenkt. Sie erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt stagniert. Das teilte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag mit. Bislang war ein leichtes Plus von 0,3 Prozent erwartet worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel