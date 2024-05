Stand: 22.05.2024 10:00 Uhr IG BAU ruft zu Warnstreiks auf

Auf den Baustellen in Kiel und Flensburg wird am Mittwoch und Donnerstag erneut gestreikt. Die IG BAU hat die Baubranche bundesweit zu Aktionen aufgerufen.

In Kiel startete bereits am Mittwochmorgen eine Demonstration, in Flensburg geht es um 13.30 Uhr los. Die Gewerkschaft erwartet jeweils rund 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

IG Bau fordert mehr Geld

Die IG Bau fordert 500 Euro mehr Gehalt für Beschäftigte in der Baubranche. Ein Schlichter hatte Anfang Mai 250 Euro mehr Lohn und weitere Lohnerhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt vorgeschlagen. Das hatten die Arbeitgeber mit Verweis auf die aktuelle Konjunktur abgelehnt.

