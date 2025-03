Stand: 12.03.2025 05:59 Uhr Trübes Leitungswasser in Trittau - hygienisch unbedenklich

In Trittau (Kreis Stormarn) kann in den kommenden Tagen das Leitungswasser vorübergehend leicht getrübt sein. Das 40 Kilometer lange Leitungsnetz wird laut Zweckverband Obere Bille bis zum 20. März gespült. Ziel ist es, die hohen Anforderungen an die Trinkwasserqualität zu gewährleisten, heißt es. Für die Reinigung wird das Wasser schneller als üblich durch die Rohre geleitet, um Ablagerungen zu entfernen. Dadurch kann es kurzzeitig zu Druckschwankungen oder auch Versorgungsunterbrechungen kommen. Eine mögliche leichte Trübung des Wassers ist laut Zweckverband hygienisch unbedenklich. Anwohner können auf der Website des Zweckverbandes Obere Bille nachlesen, an welchem Tag das Wasser in ihrer Straße gespült wird. In dieser Zeit wird empfohlen, keine Wäsche zu waschen, um Verfärbungen zu vermeiden.

