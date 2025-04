#Hyggepost: Warum Dänemark im Weltchaos-Jahr als Urlaubsziel boomt Stand: 07.04.2025 17:27 Uhr Unsere Kolumnistin lebt in Dänemark und schreibt über ihren Alltag. Der manchmal auch mit Urlaub zu tun hat. Und der Frage, was Gäste hier suchen und finden, was man nicht auch anderswo haben könnte.

von Simone Mischke

Bunte Sommerhäuser mitten in den Dünen, (meist) entspannte Dänen und das allgegenwärtige Hyggegefühl sind sicher einige der Gründe, warum es Urlauber immer wieder gerne hierher nach Dänemark zieht. Dieses Jahr noch mehr als sonst: Für Klitmöller und die Grenzregion samt Südostjylland hat das Reiseportal VisitDenmark einen Anstieg der Buchungen von elf Prozent registriert. Darüber hatten unsere dänischen Kollegen von TVSYD zuerst berichtet. In Süd- und Sønderjylland - meiner Heimat - ist die Anzahl der Übernachtungen im Januar um sieben Prozent angestiegen.

Dänemark als Zufluchtsort?

Als einen Grund für diesen Anstieg nennt VisitDenmark die, Zitat, chaotische Weltlage. Und Dänemark habe ein gutes Image in Deutschland. Das ist insofern ein interessanter Ansatz, als dass die chaotische Weltlage ja nicht vor den Grenzen Dänemarks haltmacht. Ich sage nur Trump und dessen, nennen wir es mal Ambitionen, was Grönland angeht. Auch ganz abgesehen davon ist die Welt hier sicherlich nicht weniger aus den Fugen als anderswo. Dennoch scheint es hier in Dänemark etwas zu geben, dass zumindest für eine kurze Zeit vermittelt, dass die Welt hier noch in Ordnung ist.

Leise Töne und mehr Respekt in Sønderjylland

Vielleicht ist es einfach dieses erste Bauchgefühl, das sich einstellt, wenn man an einen neuen Ort kommt. Als ich noch in Flensburg wohnte, fuhren mein Mann und ich zum ersten Mal zum Stand-up-Paddeln an einen kleinen Strand im dänischen Kollund. Wenig los hier für einen Sommertag in der Hochsaison, dachten wir beide damals als erstes.

Was für ein entspanntes Miteinander der Menschen am Strand. Der Umgangston untereinander leiser, respektvoller. Naja, Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber der Gesamteindruck zählt. Hinzu kam das im wahrsten Sinne entschleunigteAutofahren, dünn besiedelte Landstriche, die Weite. Flensburg in Sichtweite auf der anderen Seite der Förde - und doch so weit weg. Einerseits Urlaubsgefühl im Ausland, trotzdem ist nicht alles fremd.

Mehr Zeit für Naturerlebnisse

Und vielleicht ist es auch das wachsende Bedürfnis danach, sich zu erden und zur Ruhe zu kommen in dieser lauten, chaotischen Zeit, dass die Urlauber nach Sønderjylland in den Urlaub zieht. Mit Erlebnissen, die nichts kosten und doch unbezahlbar sind (Achtung, es könnten Urlaubstipps folgen..!) Früh morgens durch die Wälder streifen, wenn die ersten Sonnenstrahlen mystisch durch die Baumwipfel fallen. Dam- und Rehwild beobachten. Füchse, die lautlos über den Waldboden huschen. Mehrere Eichhörnchen, die wie in einer Etagenwohnung übereinander auf Ästen sitzen und die Morgensonne genießen.

Oder mit dem SUP-Board von einem Hafen zum nächsten paddeln. Falls es plötzlich prustet, muss das nicht eurer ermatteter Partner sein: Vielleicht ist gerade ein Schweinswal neugierig an euer Board geschwommen. Oder morgens ins eiskalte Wasser springen und bei einem Kaffee den Sonnenaufgang beobachten. Das könnt ihr alles auch Zuhause? Super! Aber macht ihr es auch?

…und der Mann namens Ove?

Wo machen denn die Dänen Urlaub, fragt ihr euch vielleicht. Teils in Sønderjylland. Das sehe ich zumindest anhand der Nummernschilder der Autos, die bei uns um die Ecke im Ferienresort ein und ausfahren. Andere fahren ins Ausland. Ihr habt euch ja vielleicht schon gefragt, wo mein Nachbar Urlaub macht - der Mann namens Ove. Zuerst geht’s nach Deutschland. Wer hätte das gedacht. Danach in die Bretagne. "Weil wir den Wein da lieben", sagt seine Frau Jonna. Mal sehen, wie sich das weiter entwickelt. Wein wird ja inzwischen auch schon in Dänemark angebaut. Aber das ist eine andere Geschichte.

