Hybridheizung wandelt ungenutzten Strom in Wärme

Neuste Technik kommt im Kreis Nordfriesland zum Einsatz, um sonst ungenutzten Strom in Wärme umzuwandeln. In der Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog sind 13 Haushalte mit neuartigen Hybridheizungen ausgestattet worden, die sowohl mit Öl als auch mit Strom betrieben werden können. Dafür wurden die vorhandenen Ölheizungen zu effizienten Hybridheizungen umgerüstet und mit einem virtuellen Kraftwerk verbunden. So kann ansonsten abgeregelter Strom aus Windenergie zur Wärmeversorgung privater Wohngebäude genutzt werden.

Hybridheizung - aus Strom wird Wärme Schleswig-Holstein Magazin - 08.04.2019 19:30 Uhr Ein Pilotprojekt ist heute auf der Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog gestartet. Die Idee: Den überschüssigen Strom von Windkraftanlagen in Wärme umsetzen und damit die Häuser beheizen.







Ein Viertel des möglichen Ökostroms geht verloren

Eigentlich produzieren im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog mehrere Bürgerwindparks Strom aus Windkraft: 60 Megawatt installierte Leistung. Im vergangenen Jahr konnte aber ein Viertel des möglichen Ökostroms nicht genutzt werden. Denn wenn durch Windkraft mehr Strom produziert wird, als von überregionalen Stromnetzen abgenommen werden kann, schalten sich bisher die Turbinen ab und die Leitungen werden geschlossen.

Bundesweit einmaliges Projekt

Obwohl die Leitungen dicht sind, sollen die Windmühlen jetzt weiter produzieren, und ihren Strom so direkt in die Häuser der Koogbewohner liefern. "In dem Moment kommt hier ein Impuls an und schaltet den Tauchsieder ein", erklärt Hans-Detlef Feddersen, der in seiner Scheune eine neue Hybridheizung stehen hat, deren 600-Liter-Wassertank vom Windstrom aufgeheizt wird. So wird die überschüssige Energie in Form von Heißwasser gespeichert und nutzbar gemacht. Dies soll die Treibhausgasemissionen im Wärmemarkt reduzieren.

Nach Angaben der Initiatoren ist das Projekt bundesweit einmalig. Gesponsert wird es unter anderem auch von der Lobby der Ölindustrie. Sie hat pro Heizung bis zu 9.500 Euro dazu gegeben.

Strom deutlich teurer als Öl

Da Strom allerdings deutlich teurer ist als Öl, übernehmen die Gemeinde und die Windparkbetreiber für ein Jahr die Mehrkosten, die auf die Besitzer der neuen Heizung zukommen. Das Modellprojekt soll zeigen, dass es technisch möglich ist, abgeregelten Strom sinnvoll zu verwenden. Jetzt sei der Gesetzgeber gefragt, diesen grünen Strom von Umlagen zu befreien und somit günstiger und attraktiv für noch mehr Menschen zu machen, so die Initiatoren.

Modellprojekt könnte Vorbild werden

Ins Leben gerufen wurde die sogenannte Wind-und-Wärme-Modellregion von der Arge Netz aus Husum, dem Bürger-Windpark Lübke-Koog Infrastruktur, der Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog und dem Hamburger Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO). "Um die Klimaziele zu erreichen, ist es wichtig, jede Kilowattstunde aus erneuerbarer Energie zu nutzen", sagte Arge-Netz-Geschäftsführer, Stephan Frense. Die neue Modellregion im Norden Schleswig-Holsteins soll als Beispiel für die Kopplung von Strom und Wärme dienen - und ein Vorbild für zahlreiche weitere Gemeinden werden.

