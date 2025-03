Stand: 19.03.2025 09:19 Uhr Husum stellt Klimakonzept vor

In Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Stadt am Dienstagabend ihr Klimakonzept vorgestellt. Dazu sind gut 50 Bürgerinnen und Bürger in den Ratssaal gekommen. Konkret ging es um einen Maßnahmenkatalog. Dazu gehören insgesamt 29 Bereiche, wie Stadtentwicklung, Mobilität und Bildung. Nach Angaben der städtischen Klimaschutzmanagerin Lara Magnus läuft in ganz verschiedenen Fachämtern "immer schon was in Richtung Klimaschutz", wie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung oder das Aufstellen von Luftpumpen im Stadtbild. Außerdem wurde der kommunale Wärmeplan beschlossen. Auch da solle es vorangehen, so Magnus weiter. In den nächsten Wochen soll es weitere Veranstaltung zum Konzept geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland