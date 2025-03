Stand: 27.03.2025 11:08 Uhr Husum: Trickdiebe erbeuten Bargeld aus Wohnung

In der Vogelstraße in Husum (Kreis Nordfriesland) haben Trickbetrüger am Mittwoch (25.03) in einem Mehrfamilienhaus mehrere Hundert Euro erbeutet. Das teilt die Polizei mit. Demnach klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür eines Senioren. Unter dem Vorwand, Zettel und Stift zu benötigen, verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Einer der Männer verwickelte den Bewohner daraufhin in ein Gespräch, während der andere Mann die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Polizei warnt: Keine Fremden in die Wohnung lassen

Mit ihrer Betrugsmasche waren die beiden Männer erfolgreich: Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.35 Uhr in der Husumer Vogelstraße. Beide Männer sollen 40 bis 50 Jahre und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie hatten kurzes Haar und Bart, beide trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter sprach deutsch mit Akzent. Hinweise nimmt die Polizei in Flensburg entgegen. Die Beamten raten dazu, sich möglichst bereits vor dem Öffnen der Tür über Fenster oder Spion einen Überblick zu verschaffen und keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

