Husum: Prozess nach Fund von Leiche auf einem Balkon

Leiche auf dem Balkon: Mann aus Husum vor Gericht Stand: 07.03.2023 08:02 Uhr Der gewaltsame Tod einer 71-Jährigen in Husum (Kreis Nordfriesland) beschäftigt von heute an das Landgericht in Flensburg. Die Polizei hatte die Leiche auf dem Balkon der Wohnung ihres getrennt lebenden Ehemannes gefunden.

Der Mann hatte im September 2022 nachts selbst einen Notruf abgesetzt. Von der Leiche erzählte er den eintreffenden Beamten nach Angaben der Polizei aber nichts. Stattdessen behauptete der damals 63-Jährige, er sei überfallen worden. Der Mann hatte Schnittwunden am Körper, die auf einen Suizidversuch hindeuteten. Er kam ins Krankenhaus.

Leiche von der Polizei erst einen Tag später entdeckt

Die Beamten verzichteten darauf, die Wohnung näher zu untersuchen. Das geschah dann erst am folgenden Mittag, nachdem seine getrennt lebende Ex-Frau als vermisst gemeldet wurde. Ihr Leichnam mit Stichverletzungen war in eine Decke auf dem Balkon gewickelt. Der Mann konnte die Klinik schon kurz danach wieder verlassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Wegen Totschlags angeklagt

Laut Obduktionsbericht und ersten Ermittlungen der Mordkommission soll der Mann sieben Mal auf die Frau eingestochen haben, hieß es kurz nach der Tat. Der heute 64-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.

