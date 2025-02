Husum: Mann legt Feuer in Wohnung - Bewohnerin schläft nebenan Stand: 10.02.2025 14:15 Uhr Ein 19-Jähriger hat gestanden, am Wochenende ein Feuer in einer Wohnung in Husum gelegt zu haben, in der eine Frau schlief. Sie konnte gerettet werden, der mutmaßliche Brandstifter kam wieder frei.

Nach einem Feuer in einer Wohnung in Husum (Kreis Nordfriesland) in der Nacht zu Sonntag hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 19-Jährige hat zugegeben, das Feuer gelegt zu haben - in der Annahme, dass sich keine Menschen mehr in der Wohnung in der Straße "Neustadt" aufhalten, berichtet die Polizei.

Schlafende Bewohnerin wird durch Knall geweckt

In einem der Zimmer schlief jedoch eine 31-jährige Bewohnerin. Diese wurde durch einen Knall geweckt, bemerkte die Rauchentwicklung in der Wohnung und schrie dann aus dem Fenster um Hilfe. Die Feuerwehr konnte sie retten. Die Frau kam ins Krankenhaus, weil sie möglicherweise Rauchgas eingeatmet hatte.

19-Jähriger wieder frei

Der Schaden wurde auf 150.000 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige ist wegen fehlender Haftgründe inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt.

