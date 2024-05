Hunderte Kilogramm Erdbeeren in Lübeck und Ostholstein gestohlen

Laut Staatsanwaltschaft wurden in der vergangenen Woche mehrere Verkaufsbuden auf Supermarktparkplätzen in Lübeck und Ostholstein aufgebrochen und daraus Hunderte Kilogramm Erdbeeren gestohlen. Laut Polizei konnten schon einen Tag später zwei Verdächtige Männer im Alter von 19 und 39 Jahren gefasst werden. Bei der Durchsuchung haben die Ermittler auch einen Großteil der gestohlenen Ware gefunden. Insgesamt wurden rund 400 Schalen mit Erdbeeren sowie Marmeladengläser entwendet.

Malente: Erdbeeren direkt vom Feld gestohlen

Noch keine Spur von den Tätern gibt es in einem anderen Fall vom Wochenende: Unbekannte hatten sich nach Polizeiangaben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag Zugang zu einem Obsthof in Malente verschafft. Ihre Beute haben sie dann direkt vom umzäunten Feld gepflückt: laut Polizei rund 400 Kilogramm Erdbeeren im Wert von etwa 4.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

