Hund in Wald bei Flensburg erhängt: Polizei sucht Hinweisgeber Stand: 10.04.2025 16:15 Uhr In einem Waldstück am Engelsbyer Weg in Flensburg wurde laut Polizei ein kleiner, weißer Hund an einem Baum erhängt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Schockierender Fund in Flensburg: Polizeibeamte haben an einem Baum im Engelsbyer Weg am Dienstag (1.4.) einen erhängten Hund entdeckt. Es handelt es sich um einen kleineren weißen Rüden mit gelocktem Fell, laut Polizei möglicherweise ein Malteser-Pudel-Mischling. Das Tier sei von den Beamten tot vom Baum geborgen worden.

"Der Rüde wurde mittels eines dünnen, festen Seils an einem Baum befestigt und hochgezogen. Der Hund hatte eine grün-türkise/hell-orange Leine um den Hals gelegt", teilt die Polizei mit. Darüber hinaus habe der Hund noch ein schwarzes Halsband getragen. Sowohl die Leine als auch das Halsband seien geflochten. Der Hund ist laut Polizei nicht gechipt.

Toter Hund in Flensburg: Polizei bittet um Hilfe

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei bittet bei der Ermittlung des Halters oder der Halterin um Mithilfe. Sollte jemandem der Hund oder die Leine bekannt vorkommen, nimmt die Polizei Hinweise per Telefon unter der Nummer (04621) 840 oder per Mail (UVS.Schleswig.PABR@polizei.landsh.de) entgegen.

Laut Polizei wurde ein Verfahren gemäß Tierschutzgesetz eingeleitet. Wer Tiere tötet oder quält, kann gemäß Tierschutzgesetz zu einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren verurteilt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg