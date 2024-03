Stand: 13.03.2024 14:11 Uhr Holzkraftwerk in Wahlstedt soll im Mai starten

Im Mai soll in Wahlstedt (Kreis Segeberg) das erste Holzgas-Blockheizkraftwerk in Schleswig-Holstein ans Netz gehen. Bei der Stromherstellung soll genau so viel CO2 gebunden werden wie freigesetzt wird. Dafür sollen Holzreste aus der regionalen Industrie verarbeitet werden. NABU und Umweltökonomen der Universität zu Kiel kritisieren, Holz binde am meisten CO2, wenn es im Wald bleibe.

