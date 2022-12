Welche Folgen hat die Sperrung der Holtenauer Hochbrücke? Stand: 30.11.2022 23:50 Uhr Weil der Frachter "Meri" mit einem Kranausleger am Mittwochmorgen die Holtenauer Hochbrücken getroffen und beschädigt hat, gibt es zahlreiche Auswirkungen für Verkehrs-Teilnehmende. Wir fassen die Probleme zusammen.

Die B503 bleibt nach der Kollision eines Frachters mit den Holtenauer Hochbrücken voraussichtlich für mehrere Tage voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau am Mittwochnachmittag mit. Experten stellten verschiedene Schäden fest, ein externer Sachverständiger soll nun Auswirkungen auf die Statik und Sicherheit der Brücke prüfen. Wie lange die Sperrung genau andauert, ist daher noch unklar.

Gegen 4.30 Uhr kam der Frachter unter finnischer Flagge nach Polizeiangaben aus der Schleuse Holtenau und fuhr Richtung Brunsbüttel. Dann kollidierte der Ausleger des Krans auf dem Frachter mit beiden Brückenteilen.

Schiffsverkehr läuft wieder

Nach Angaben eines Polizeisprechers sind auch zwei schwere Gegengewichte mit einem Gewicht von jeweils 25 Tonnen vom Kran in den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gefallen. Eine Gefährdung für andere Schiffe konnte nicht ausgeschlossen werden, sodass zunächst auch der Schiffsverkehr auf dem NOK unterbrochen war. Am Abend wurde er aber in beide Richtungen wieder uneingeschränklt freigegeben, wie die Polizeileitstelle in Kiel dem NDR auf Anfrage bestätigte.

Experten überprüfen, ob die Gewichte geborgen werden müssen. Außerdem habe sich herausgestellt, dass der Kran an Deck des havarierten Frachters durch den Unfall so stark beschädigt worden sei, dass er nicht mehr sicher stehe, sagte ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) Nord-Ostsee-Kanal. Vorbeifahrende Schiffe könnten weitere Schäden verursachen, hieß es. Der Frachter selbst dürfe ebenfalls nicht bewegt werden. Am Donnerstag soll ein Kranspezialist die Lage begutachten.

Auswirkungen für Auto- und Lkw-Fahrer:

Die B503 ist eine der wichtigsten Straßen in der Kiel-Region . Viele Autofahrer nutzen die Holtenauer Hochbrücke, um in den Kreis Rendsburg-Eckernförde oder nach Kiel zur Arbeit zu fahren.

ist eine der . Viele Autofahrer nutzen die Holtenauer Hochbrücke, um in den Kreis Rendsburg-Eckernförde oder nach Kiel zur Arbeit zu fahren. Seit der Kollision am Mittwochmorgen wird der Verkehr über die Levensauer Hochbrücke umgeleitet . Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 und Gettorf, Osdorf, Altenholz fahren.

. Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 und Gettorf, Osdorf, Altenholz fahren. Der dringende Rat: Nicht über Felm, Rathmannsdorf und Levensau ausweichen .

. Lediglich Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge dürfen die Brücken in Einzelfällen in Schrittgeschwindigkeit überqueren.

dürfen die Brücken in Einzelfällen in Schrittgeschwindigkeit überqueren. Der LBV.SH hat die ab Donnerstag vorgesehenen Sperrungen der B76 zwischen Holsteinknoten und Olof-Palme-Damm verschoben.

Folgen für den Busverkehr in Kiel:

Auch für Pendler, die den ÖPNV nutzen, gibt es Einschränkungen .

. Laut Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) fahren die Busse aus Strande, Schilksee und Holtenau zurzeit nur bis zur Personenfähre in Holtenau .

. Dort können die Fahrgäste mit der "Adler 1" den Nord-Ostsee-Kanal überqueren. Die Fähre fährt außerplanmäßig im 24-Stunden-Betrieb alle 15 Minuten , trotzdem gibt es teils Warteschlangen . Laut der Stadt Kiel wird gemeinsam mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) eine Verstärkung der Fährverbindung geprüft.

, trotzdem gibt es teils . Laut der Stadt Kiel wird gemeinsam mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) eine der Fährverbindung geprüft. Wer in Richtung Kieler Innenstadt will, kann in der Wik mit der Buslinie 11 weiter fahren.

weiter fahren. Die KVG arbeitet an einem Notfahrplan. Falls die Hochbrücken länger gesperrt bleiben, soll er in den kommenden Tagen in Kraft treten.

Probleme für Radfahrer und Fußgänger:

Die Holtenauer Hochbrücken dürfen zurzeit auch nicht von Fußgängern oder Radfahrern genutzt werden .

. Auch sie können alternativ die "Adler 1" nutzen, um den Nord-Ostsee-Kanal zu überqueren. Die Fähre fährt außerplanmäßig im 24-Stunden-Betrieb alle 15 Minuten.

Auswirkungen auf den Schiffsverkehr:

Der Nord-Ostsee-Kanal ist für den Schiffsverkehr in beide Richtungen am Mittwochabend wieder uneingeschränkt freigegeben worden .

. Zwischenzeitlich lagen mehr als 30 Schiffe laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Warteposition .

laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) . Auch Dutzende Schiffe, die Richtung Kiel unterwegs waren, lagen im Kanal fest .

. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Kiel-Holtenau wurden zwischenzeitlich keine Schiffe mehr in den Kanal eingeschleust . Laut WSA hing ein Schiff in der Schleuse Brunsbüttel fest.

. Laut WSA hing ein Schiff in der Schleuse Brunsbüttel fest. Mehrere Schiffe haben wegen der vorübergehenden Sperrung die Alternativroute um Skagen genommen.

