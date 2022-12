Holtenauer Hochbrücke in Kiel: Ab Montag fahren hier wieder Busse Stand: 09.12.2022 17:24 Uhr Ab Montag dürfen auch wieder Busse auf die Holtenauer Hochbrücke. Für Lkw bleibt sie zunächst weiter gesperrt. OB Kämpfer hofft jedoch auf eine rasche Freigabe der Brücke für den größeren gewerblichen Verkehr.

Ab Montag können auch Linienbusse wieder über die Holtenauer Hochbrücke fahren. Die B503 auf der westlichen Prinz-Heinrich-Brücke wird dann für sie geöffnet, wie die Stadt Kiel mitteilte. Statiker hatten zuvor die Schäden begutachtet, die entstanden waren, nachdem der Frachter "Meri" mit einem geladenen Kranausleger mit der Brücke kollidiert war. Bis zu vier Gelenkbusse des ÖPNV dürfen nun gleichzeitig auf der Brücke fahren. Für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen war die westliche Brücke bereits am vergangenen Mittwoch geöffnet worden.

ÖPNV fährt ab Montag wieder nach Fahrplan

"Mit der Regelung für die Busverkehre stellen wir für Tausende von Berufspendlerinnen und -pendler in und um Kiel wieder die normalen Verbindungen her", sagte Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Freitag. Ein privater Sicherheitsdienst solle überprüfen, ob tatsächlich nur Linienbusse über die Brücke fahren - und keine anderen Busse oder Lkw.

Kämpfer hofft auf baldige weitere Öffnungsschritte

Kiel Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sprach von zehn bisher sehr turbulenten Tagen. Er hoffe nun auf eine rasche Freigabe der Brücke für den größeren gewerblichen Verkehr.

Die MS "Schwentine" soll auch am Montag noch über den Nord-Ostsee-Kanal pendeln, hieß es. Sobald der Bedarf abnehme, solle wieder nur die "Adler " fahren.

Pkw Verkehr weiterhin zwischen 6 und 21 Uhr

Autos dürfen die Brücke vorerst weiterhin von 6 bis 21 Uhr befahren. Eine Öffnung des befahrbaren Brückenteils auch nach 21 Uhr sei aktuell im Gespräch, so Torsten Conradt, Direktor des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH (LBV). Hierzu brauche es allerdings ein Konzept, wie das umsetzbar sei, ohne die Polizeikontrollen auszuweiten. Die B503 ist eine der wichtigsten Straßen in der Kiel-Region. Viele nutzen die Holtenauer Hochbrücke, um in den Kreis Rendsburg-Eckernförde oder nach Kiel zur Arbeit zu fahren.

Für Lastwagen bleibt die Hochbrücke vorläufig gesperrt. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, Fußgängerinnen und Fußgänger dürfen seit Donnerstag vergangener Woche beide Brücken passieren.

Auswirkungen für Pkw und Lkw:

Seit Mittwoch (7.12.) dürfen Pkw zwischen 6 und 21 Uhr wieder die neuere der beiden Zwillingsbrücken befahren.

dürfen wieder die neuere der beiden Zwillingsbrücken befahren. Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge dürfen auch den anderen Brückenteil in Einzelfällen in Schrittgeschwindigkeit überqueren.

dürfen auch den anderen Brückenteil in Einzelfällen in Schrittgeschwindigkeit überqueren. Lkw müssen weiter die Umleitungen benutzen.

müssen weiter die benutzen. Die Umleitung führt über die Levensauer Hochbrücke . Fahrerinnen und Fahrer sollen laut Polizei über die B76 und Gettorf, Osdorf, Altenholz fahren und nicht über über Felm, Rathmannsdorf und Levensau ausweichen .

. Fahrerinnen und Fahrer sollen laut Polizei über die B76 und Gettorf, Osdorf, Altenholz fahren und nicht über . Der LBV.SH verschiebt die geplanten Sperrungen der B76 zwischen Holsteinknoten und Olof-Palme-Damm.

Folgen für den Busverkehr in Kiel:

Ab Montag (12.12.) soll die Brücke für den ÖPNV öffnen. Bis zu vier Gelenkbusse dürfen die Brücke dann gleichzeitig befahren.

Informationen für Radfahrer und Fußgänger:

Beide Brückenteile der Holtenauer Hochbrücke dürfen von Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahreinnen und Radfahrern genutzt werden .

. Sie können weiterhin alternativ die "Adler 1" nutzen , um den Nord-Ostsee-Kanal zu überqueren. Die Fähre fährt außerplanmäßig im 24-Stunden-Betrieb alle 15 Minuten. Zusätzlich gibt es einen Sondershuttle vom Tiessenkai zum Reventlou-Anleger .

, um den Nord-Ostsee-Kanal zu überqueren. Die Fähre fährt außerplanmäßig im 24-Stunden-Betrieb alle 15 Minuten. Zusätzlich gibt es einen . Außerdem wurde das Fahrradleihsystem "Sprottenflotte" temporär erweitert. Am Südufer des Kanals und am Bellevue-Anleger ist für Passagiere der Fähre eine vorläufige Fahrradleihstation eingerichtet.

