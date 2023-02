Holtenauer Hochbrücke: Sanierungsplan steht Stand: 03.02.2023 16:10 Uhr Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat seine Pläne für die Sanierung der Holtenauer Hochbrücke vorgestellt. Bis zur Kieler Woche soll die Olympiabrücke fertig sein. Dann soll es mit der Prinz-Heinrich-Brücke weitergehen.

Seit gut zwei Monaten gibt es Verkehrsbehinderungen auf der Holtenauer Hochbrücke, denn in den Morgenstunden des 30. November 2022 hatte ein auf dem Frachter "Meri" transportierter Kran die beiden Bauwerke der Holtenauer Hochbrücke in Kiel gerammt. Nachdem die Brücken von Statikern untersucht worden war, konnte zumindest die westliche Prinz-Heinrich-Brücke wieder nach und nach für immer schwerere Fahrzeuge freigegeben werden. Aktuell liegt das Maximum bei 12 Tonnen.

Am Freitag gab der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) nun bekannt, wie die Reparaturarbeiten ablaufern sollen. Im März sollen zunächst die Arbeiten an der östlichen Olympiabrücke starten. "Angesichts der kniffeligen technischen Herausforderung rechnen unsere Fachleute mit mindestens 15 Wochen Bauzeit", sagte Verkehrs-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) an der Holtenauer Hochbrücke: "Unsere Brücken- und Bauexperten haben die letzten Wochen bereits mit Hochdruck gearbeitet, um die Schäden genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Das liegt nun vor und die Ausschreibung ist auf dem Weg."

Arbeiten innen und außen

Die Arbeiten werden innen und außen durchgeführt. Los soll es im Innenbereich gehen. Dort muss das Bodenblech und das sogenannte Aussteifungsverband, ein System aus Quer- und Längsträgern, ersetzt werden. "Erst dann können neue Bauteile an das verformte Bodenblech angepasst werden", sagte der zuständige Bereichsleiter beim Landesbetrieb Verkehr (LBV), Christoph Köster. Außerdem werde im betroffenen Bereich der Korrosionsschutz entfernt und der Bereich werde auf Risse überprüft, auch auf mikroskopisch kleine, die gegegebenenfalls sofort repariert werden würden. An der Außenhülle sollen Lamellen zur Verstärkung aufgeschweißt werden.

Olympiabrücke soll bis zur Kieler Woche fertig sein

Der Plan sieht vor, den Verkehr in beide Fahrtrichtungen solange weiterhin über die westliche Prinz-Heinrich-Brücke zu führen. Bis zum Start der Kieler Woche am 17. Juni 2023 sollen die Arbeiten fertig sein, damit der Verkehr in der Zeit vierspurig über den Kanal geführt werden kann. Im Anschluss soll der Verkehr dann auf die Olympiabrücke geführt werden und die Arbeiten an der zweiten Brücke starten. Wie dort vorgegegangen werden soll, steht noch nicht fest. Frühestens im kommenden Herbst soll die Sanierung abgeschlossen sein.

