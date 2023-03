Holtenauer Hochbrücke: Reparatur-Auftrag geht an Brunsbüttel Stand: 01.03.2023 18:49 Uhr Den Auftrag zur Reparatur der defekten Holtenauer Hochbrücke bei Kiel hat ein Stahlbauunternehmen aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erhalten. Das gab der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Mittwoch bekannt.

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, er freue sich sehr, dass man nun rasch in die Reparaturphase komme. "Wir setzen alles daran, das Nord- und Südufer des Nord-Ostsee-Kanals im Raum Kiel wieder ohne Einschränkungen so schnell wie möglich zu verbinden", erklärte der Minister. Die Baufirma hat laut LBV.SH bereits mit den Vorarbeiten zur Sanierung der Hochbrücke begonnen. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Erste Brücke soll zur Kieler Woche fertig werden

Man sei optimistisch, dass die Arbeiten an der Olympiabrücke bis zum Start der Kieler Woche 2023 abgeschlossen sein würden, so Wirtschaftsminister Madsen. Alles hänge davon ab, ob die nötigen Baustoffe rechtzeitig geliefert würden. Besonders Baustahl und Beschichtungsstoffe seien weiter schwer zu beziehen. "Wir gehen aber optimistisch davon aus, dass diese rechtzeitig in Kiel ankommen." Die Gewichtsbeschränkung auf der Prinz-Heinrich-Brücke werde allerdings bestehen bleiben müssen, so Madsen weiter.

Sanierung kostet voraussichtlich etwa 3,4 Millionen Euro

Wenn die Arbeiten nach Plan verlaufen, könnte der reguläre Verkehr im Herbst 2023 wieder über beide Brücken fließen. Für die jetzt beginnenden Brückenarbeiten wird der Geh- und Radweg auf der Olympiabrücke gesperrt - der genaue Termin soll noch bekannt gegeben werden. Für den Zeitraum wird nach Angaben des LBV.SH eine Umleitung über die nebenliegende Prinz-Heinrich-Brücke ausgeschildert. Die Reparaturen werden nach jetzigem Stand gut 3,4 Millionen Euro kosten.

Ein Frachter hatte beim Transport eines Kranauslegers im November 2022 die Holtenauer Hochbrücke, die einerseits Richtung Norden aus der östlichen Olympiabrücke und andererseits Richtung Süden aus der westlichen Prinz-Heinrich-Brücke besteht, beschädigt. Die beiden Bauwerke waren deshalb vorerst für den Verkehr gesperrt.

