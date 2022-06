Holstenköste startet wieder - nach langer Corona-Zwangspause Stand: 09.06.2022 14:27 Uhr Riesenrad, Karussells und acht Bühnen: Heute beginnt eines der größten Stadtfeste in Schleswig-Holstein, die Holstenköste in Neumünster. Die Innenstadt verwandelt sich bis Sonntag in einen riesigen Jahrmarkt.

Die offizielle Eröffnung durch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Tobias Bergmann beginnt heute Abend um 17 Uhr. Das Fest lockt an vier Tagen mit mehr als 100 Ständen, acht Bühnen und zahlreichen Fahrgeschäften. Hinzu kommen bewährte Programmpunkte wie die Veteranen-Rallye mit Oldtimern am Sonntag oder das Kinderfest in der Holstenstraße. Die Verantwortlichen erwarten mehr als 200.000 Besucher. "Ich bin froh, dass die Holstenköste endlich wieder stattfinden kann. Mit der Eröffnungszeremonie wollen wir uns auf den Ursprung der Holstenköste besinnen", sagt Oberbürgermeister Bergmann.

Köstenlauf am Freitag

Ein Höhepunkt ist der Köstenlauf am Freitag mit verschiedenen Distanzen zwischen 1,5 und 10 Kilometern. Auch die Kleinen können mitmachen: Der Bambinolauf führt über 300 Meter und beginnt um 15 Uhr. Die Strecke befindet sich im Stadtteil Neumünster-Tungendorf. Start und Ziel für alle Läufe ist auf dem Vereinsgelände des SVT Neumünster.

Verstärkte Polizeipräsenz - Beamte warnen vor K.o.-Tropfen

Die Polizei will nach eigenen Angaben verstärkt Präsenz zeigen und warnt gleichzeitig vor K.o.-Tropfen. Außerdem sollen Getränke immer bei der Bedienung bestellt, selbst entgegengenommen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, so ein Sprecher. Des Weiteren rät die Polizei, Autofahrer an den Bereich rund um der Holstenköste bis einschließlich Montag weiträumig zu umfahren. Im Festbereich dürfen bis einschließlich Sonntag keine Autos fahren.

Landwirtschaftsmesse von 1929 als Namensgeber

Ihren Namen hat die Holstenköste von einer Landwirtschaftsmesse aus dem Jahr 1929 bekommen. Diese hieß damals "Holsten Kost" und fand in den Holstenhallen statt. Die Gründer der Köste haben sich an diesen historischen Namen angelehnt. Der Begriff Kost steht für "Verkosten" oder "Beköstigen".

