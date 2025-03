Stand: 28.03.2025 05:55 Uhr Holsteiner Hengsttage: Keine Präsentation wegen Pferdeherpes

Am 28. und 29. März veranstaltet der Holsteiner Verband in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die diesjährigen Holsteiner Hengsttage. Geplant war dabei laut Verband neben der Körung der Hengste und der Frühjahrsauktion auch eine gemeinsame Präsentation von Privat- und Verbandshengsten. Die Präsentation ist in diesem Jahr allerdings aufgrund eines Pferdeherpes-Ausbruchs in der Nähe von Elmshorn abgesagt. Die Körung und auch die Auktion sollen laut Verband aber wie angedacht stattfinden. Demnach dürfen ausschließlich Pferde das Gelände betreten, die negativ auf Herpes getestet wurden.

Im vergangenen Jahr wurden bei der Auktion 28 Pferde im Wert von insgesamt mehr als 700.000 Euro versteigert. In diesem Jahr stehen 30 Pferde auf der Auktionsliste.

Weitere Informationen Ausbruch von Herpes bei Pferden in Turnierstall Betroffen waren nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein 40 der 60 Pferde, die alle geimpft waren mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Pferdesport Elmshorn