Holstein Women in der 2. Bundesliga? Verein beantragt Lizenz

Holstein Kiel hat die Lizenz für die zweite Frauen-Bundesliga beantragt. Nach Angaben des Vereins hat man die Unterlagen für die Spielzeit 2025/2026 am 17. März beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Die Holstein Women spielen aktuell in der Frauen-Regionalliga Nord und damit in der dritthöchsten Spielklasse. Die Kielerinnen befinden sich auf dem zweiten Tabellenplatz - der reicht noch nicht für die Lizenz. An der Spitze der Regionalliga steht derzeit HSV II und es ist eher unwahrscheinlich, dass der Verein sich um die Lizenz für die zweite Liga bemüht.

Aufstieg wäre eine finanzielle Herausforderung

"Mit dieser Entscheidung wollen wir der Mannschaft bereits früh signalisieren, dass ein Aufstieg von Seiten des Vereins unterstützt und mitgetragen wird", betont KSV-Präsident Steffen Schneekloth. Der Aufstieg würde aber auch eine finanzielle Herausforderung bedeuten, sagt Schneekloth. Im Lizenzierungsverfahren könne es auch zu weiteren Auflagen für die Spielstätte auf der Waldwiese kommen. Dabei stehe man mit der Stadt Kiel im Austausch, die an einer Ertüchtigung der Sportanlage mitwirken müsste.

Hintergrund ist die Aufstockung der ersten Frauen-Bundesliga von 12 auf 14 Mannschaften. Dementsprechen steigen in dieser Saison alle erstplatzierten Teams der Regionalligen direkt in die zweiten Liga auf - sofern sie eine Lizenz beantragt haben.

