Stand: 20.03.2024 17:31 Uhr Holstein Kiel verpflichtet Offensiv-Allrounder Andu Kelati

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Mittwoch offiziell seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Die Kieler holen den Offensivspieler Andu Kelati von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige hat in der Regionalliga Südwest in dieser Saison in bisher 24 Spielen neun Tore erzielt. In Kiel hat er einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2028 unterschrieben.

