Stand: 22.04.2025 09:06 Uhr Holstein Kiel mit Sondertrikot gegen Mönchengladbach

Holstein Kiel wird beim nächsten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Sondertrikot auflaufen. Hintergrund ist das 125-jährige Vereinsjubiläum. Nicht wie sonst bei Heimspielen werden die Spieler in blau auflaufen sondern in weißen Trikots. Nach Angaben des Vereins spielt die Farbe Weiß in der Vereinsgeschichte eine bedeutetende Rolle: So trugen die Spieler zum Beispiel zur Vereinsgründung 1900 ein weißes Trikot. Das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist das vorletzte Heimspiel der Saison für den aktuellen Tabellenletzten Holstein Kiel. Das Spiel findet am Sonnabend um 15.30 Uhr statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel