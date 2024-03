Stand: 22.03.2024 11:21 Uhr Holländerbrücke in Reinbek: Arbeiten verzögern sich

Die sogenannte Holländerbrücke in Reinbek (Kreis Stormarn) steht seit 14 Jahren und ist seitdem eigentlich ein Sanierungsfall. Die 98 Meter lange Brücke wies von Anfang an Baumängel auf. Seit einem halben Jahr wird die Brücke jetzt grundlegend saniert und ist voll gesperrt. Wie die Stadt auf NDR Anfrage mitteilt, verzögern sich die Arbeiten. Offenbar wurden Trägerelemente falsch ausgemessen. Ein zweiter Grund für die Verzögerungen sei das Wetter. Weil das seit Oktober so schlecht war, konnte zum Teil auch nicht weitergebaut werden. Laut Stadt sind inzwischen 80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. Wann die Brücke wieder frei gegeben wird, ist unklar.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 11:21 Uhr