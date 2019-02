Stand: 14.02.2019 11:50 Uhr

Hohn: Neue Aufgaben für Bundeswehr-Flugplatz

In zwei Jahren wird das Lufttransportgeschwader 63 der Bundeswehr aufgelöst. Es ist mit seinen Transportflugzeugen des Typs Transall auf dem Flugplatz in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stationiert. Der verliert damit seine aktuelle Hauptaufgabe. Lange war deshalb unklar, wie es mit Fliegerhorst weitergeht. Fest steht nun, dass er nicht geschlossen werden soll, sagte ein Sprecher des Geschwaders. "Wir können ihn wieder reaktivieren. Was danach mit dem Flugplatz passiert, ist aber noch nicht entschieden." Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" über die Zukunft des Standorts berichtet.

Neue Pläne für Flugplatz Hohn NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 14.02.2019 08:00 Uhr Autor/in: Andrea Schmidt Im Bundesverteidigungsministerium ist über die Zukunft des Flugplatzes Hohn offenbar entschieden worden: Die Bundeswehr setzt künftig neben Jagel auch weiterhin auf den Standort bei Rendsburg.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kommen Kampfjets nach Hohn?

Möglich ist, dass Hohn als Ausweichflugplatz für den Fliegerhorst Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) genutzt wird. Die Bundeswehr will offenbar sicherstellen, dass es in Schleswig-Holstein langfristig zwei Militärflugplätze gibt, die einsatzbereit sind. Laut den "Kieler Nachrichten" will die Luftwaffe in Hohn genau wie in Jagel Kampfjets stationieren, vielleicht auch - zumindest zeitweise - Eurofighter. Die 2.440 Meter lange Landebahn in Hohn sei für die Bundeswehr von strategischer Bedeutung, hatte Oberst Ralf Güttler, der Kommandeur des Landeskommandos Schleswig-Holsteins, am Dienstagabend gesagt. "Wenn es bis 2031 zur Umsetzung der Ausrüstungspläne der Bundeswehr kommt, wird es auch wieder mehr Kampfflugzeuge in der Bundeswehr geben. Und diese müssen ja irgendwo stationiert werden."

Weitere Informationen Transall: Vom Dauerflieger zum Ersatzteilgeber Sie gilt als legendär und unkaputtbar: die Transall der Bundeswehr. Doch für viele Maschinen steht die letzte Reise an. In Hohn werden sie ausgeschlachtet und später verschrottet. mehr Hohn und LTG 63 feiern Goldene Hochzeit Das Lufttransportgeschwader 63 ist seit 50 Jahren in Hohn stationiert. Die Flugzeuge und ihre Besatzungen bringen humanitäre Hilfe in Krisenregionen. Am Dienstag feierten sie Jubiläum. mehr Schleswig-Holstein Magazin Zeitreise: 55 Jahre Lufttransportgeschwader 63 Schleswig-Holstein Magazin Rund um den Globus war es schon im Einsatz: das Lufttransportgeschwader 63. 55 Jahre Geschichte hat es inzwischen hinter sich und ist auch heute noch für humanitäre Flüge im Einsatz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2019 | 09:00 Uhr