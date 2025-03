Stand: 04.03.2025 12:08 Uhr Hohe Flammen wegen Bauarbeiten: Gas in Ellund verbrannt

In Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg) waren am Dienstagvormittag (04.03.) zeitweise meterhohe Flammen zu sehen. Das teilt das Unternehmen Gasunie mit. Bis 12 Uhr wurden demnach 3.650 Kubikmeter Gas aus den Rohren einer Verdichterstation gelassen und verbrannt. Weil Bauarbeiten an der Anlage anstehen, habe das Unternehmen das Gas aus den Leitungen entfernen müssen. Beim einfachen Ablassen gelangen Stoffe wie Methan in die Atmosphäre. Deswegen sei das Verbrennen umweltfreundlicher gewesen, so das Unternehmen weiter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg