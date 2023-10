Hörnbrücke in Kiel defekt: Schiffe können wieder fahren Stand: 10.10.2023 13:59 Uhr Die Hörnbrücke in Kiel ist nach einem Schaden wieder offen. Schiffe können wieder hindurchfahren. Fußgänger und Radfahrer müssen allerdings eine Ersatzbrücke benutzen. Wegen eines Schadens ließ sich die Brücke seit Montagmittag nicht mehr öffnen.

Die Klappbrücke an der Kieler Hörn ist offen. Schiffe können wieder durchfahren. Allerdings geht sie nicht wieder zu. Fußgänger können über eine Ersatzbrücke die Förde passieren. Radfahrer müssen allerdings absteigen und schieben, da die Ersatzbrücke deutlich schmaler ist.

Mitte November kehrt Normalität ein

Ab dem 26. Oktober wird die Klappbrücke laut Arne Gloy, dem Pressesprecher der Stadt Kiel, für voraussichtlich drei Tage für Arbeiten an Antrieb und Bremsanlage komplett geschlossen werden. Die Schiffe werden dann für die Zeit erneut nicht durchfahren können. Die Ersatzbrücke für Fußgänger und Radfahrer bleibt begehbar. Danach wird die Klappbrücke wieder aufgeschoben. In der ersten Novemberhälfte gibt es planmäßige Unterhaltungsarbeiten. Wenn diese abgeschlossen sind, wird die Brücke, wie die Stadt mitteilte, wieder normal benutzbar sein.

Seit Montagmittag ist die Hörnbrücke in Kiel nach Angaben der Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) defekt. Die Stadt Kiel teilte am Dienstag mit, dass auf der Nordseite der Brücke ein Bolzen an einer Umlenkrolle der Seilkonstruktion gebrochen sei. Die Brücke kann deshalb nicht hochgeklappt werden.

Schlepper, Raddampfer und Fähre konnten nicht auslaufen

Das heißt, dass keine Schiffe in die Hörnspitze hinein oder aus dem Becken herausfahren konnten. Nicht auslaufen konnten demnach die beiden Schlepper "Stein" und "Holtenau", die SFK-Fähre "Gaarden" und der Raddampfer "Freya".

Laut SFK wäre es am Ende dieser Woche kritisch geworden, da die Fähren nicht mit Treibstoff betankt und nicht mit dem Zusatz AdBlue versorgt werden konnten. Ebenso waren die Toilettenanlagen für Fahrgäste gesperrt, da es keine Möglichkeit gab sie zu leeren. Auch die Frischwasserzufuhr war unmöglich. Um Kapazitäten zu sparen, wurden die Hafenrundfahrten ab Mittwoch gestoppt.

