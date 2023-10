Hörnbrücke in Kiel defekt: Auswirkungen auf Fährbetrieb Stand: 10.10.2023 13:59 Uhr Wegen eines Schadens lässt sich die Hörnbrücke in Kiel nicht öffnen. Die Fähren, die in der Förde unterwegs sind, können deshalb nicht betankt werden. Die Toiletten sind gesperrt. Außerdem sitzen mehrere Schiffe im Hörnbecken fest.

Seit Montagmittag ist die Hörnbrücke in Kiel nach Angaben der Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) defekt. Die Stadt Kiel teilte am Dienstag mit, dass auf der Nordseite der Brücke ein Bolzen an einer Umlenkrolle der Seilkonstruktion gebrochen sei. Die Brücke kann deshalb nicht hochgeklappt werden.

Schlepper, Raddampfer und Fähre können nicht auslaufen

Das heißt, dass aktuell keine Schiffe in die Hörnspitze hinein oder aus dem Becken herausfahren können. Nicht auslaufen können demnach die beiden Schlepper "Stein" und "Holtenau", die SFK-Fähre "Gaarden" und der Raddampfer "Freya".

SFK: Ende der Woche wird es kritisch

Die Schiffe der Linien F1 und F2 fahren laut SFK zwar auf der Förde - weil sie nicht in die Hörnspitze hineinfahren können, können sie derzeit aber nicht mit Treibstoff betankt und nicht mit dem Zusatz AdBlue versorgt werden.

Auch Frischwasser kann nicht nachgefüllt werden, außerdem ist es nicht möglich, die Toiletten zu leeren. Daher seien auf der Fährlinie F2 bereits die Toilettenanlagen für Fahrgäste gesperrt worden, heißt es von der Stadt Kiel. Andrea Kobarg von der SFK spricht von einer "misslichen Lage". Bis Ende der Woche könnte der Fährbetrieb noch aufrecht erhalten werden, dann würde es kritisch. Um Kapazitäten zu sparen, wurden die Hafenrundfahrten ab Mittwoch gestoppt.

Dauer der Reparatur unklar

Nach Angaben der Stadt war am Dienstag bereits eine Wartungsfirma vor Ort. Nun müsse geklärt werden, wie schnell die benötigten Teile zu bekommen sind und wann sie eingebaut werden können. Wie lange die Brücke noch ausfällt, ist deshalb unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Kiel