Hochwassergebiete: Hilfskonvoi aus SH angekommen Stand: 21.07.2021 08:26 Uhr Rund 600 Helfer aus dem Norden sind in den Hochwassergebieten Rheinland-Pfalz angekommen. Der Konvoi war gestern von Neumünster aus gestartet.

Mit dabei sind Helfer von Feuerwehr, DLRG, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser und Technisches Hilfswerk. Sie wollen in der Region an der Ahr die Aufräumarbeiten unterstützen. Auch Helfer des THW sowie der freiwilligen und der Berufsfeuerwehren sind unterstützen die dortigen Einsatzkräfte.

Günther bedankt sich bei Helfern

Gestern hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Helfer in Neumünster verabschiedet. "Die Frauen und Männer, die ich hier verabschiede, sind alles diejenigen, die sich sofort gemeldet haben. Die gesagt haben: Wir wollen mit anpacken, wir wollen nicht bei Seite stehen, sondern wir wollen diesen Einsatz genau jetzt machen", sagte Günther. Der Ministerpräsident bedankte sich für diesen Einsatz: "Dass sie das so schnell noch auf die Reihe bekommen haben, das finde ich wirklich bewundernswert. Von daher bin ich wirklich stolz auf die Frauen und Männer, die jetzt diesen Dienst leisten."

Einsatz soll bis zu 72 Stunden dauern

Da aufgrund der Lage vor Ort auf keinerlei Infrastruktur zurückgegriffen werden kann, liegen laut Landesregierung besonders im Bereich der Logistik, Verpflegung, Hygiene und Unterbringung große Herausforderungen. Günther sprach von dem größten Einsatz der Hilfskräfte außerhalb Schleswig-Holsteins in den vergangenen Jahrzehnten. Der Einsatz der rund 600 Katastrophenschutzkräfte soll bis zu 72 Stunden dauern. Die Einheiten haben aber die Möglichkeit, bei Bedarf bis zu fünf Tage zu bleiben.

Kaum vergleichbare Einsätze

Für Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband und seine Kollegen ist dieser Einsatz keine Alltäglichkeit: "Das ist ein sehr besonderer Einsatz. Vergleichbar, aber lange nicht in der Größenordnung, war der letzte Einsatz bei Hochwasser an der Elbe oder seinerzeit an der Oder. Danach hat es so etwas so nicht mehr gegeben." Die Herausforderung sei deshalb hoch, sagte er weiter. Doch die Bilder der vergangenen Tage hätten die Einsatzkräfte nicht kalt gelassen, sodass sie jetzt unbedingt helfen wollen, so Bauer.

