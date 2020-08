Stand: 06.08.2020 15:52 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Hochschulen setzen auf Digitalisierung

Die Hochschulen in Schleswig-Holstein wollen das kommende Semester als sogenanntes Hybridsemester angehen. Das heißt nach Angaben der Universitäten in Flensburg, Kiel und Lübeck, dass digitale Formate mit Präsenzveranstaltungen kombiniert werden. Die Corona-Pandemie habe einen gewaltigen Innovationsschub für die Hochschulen bewirkt, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Prien: Digitalisierung ist kein Sparmodell

Bildungsministerin Karin Prien sagte auf einer Pressekonferenz zum Thema Wintersemester an Hochschulen: Es solle mit der Digitalisierung nicht weniger für Forschung und Lehre ausgeben werden.







Prien: Es kommt auf die Mischung an

Sie betonte aber auch: "Die Digitalisierung ist kein Sparmodell." Es solle mit der Digitalisierung nicht weniger für Forschung und Lehre ausgeben werden. "Ganz im Gegenteil: Die Erfahrung der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es auf die gute Mischung ankommt. Die ist nicht zum Sparpreis zu haben", betonte Prien. Sie rief Schulabgänger im Land, in ganz Deutschland und auch im Ausland auf, sich auch von der Corona-Pandemie nicht von ihren Zukunftsplänen abbringen zu lassen.

So viel Präsenz wie möglich

Die Lübecker Universitäts-Präsidentin Gabriele Gillessen-Kaesbach betonte auf der Veranstaltung: "So viel Präsenz wie möglich ist die Devise." Prien unterstrich, persönliche Begegnungen blieben unverzichtbar, gerade auch für Diskurs und interdisziplinäre Zusammenarbeit. "Ich warne davor, von einer rein digitalen Hochschule zu träumen", sagt sie. Die Hochschulen verwiesen auf der Pressekonferenz angesichts der Hygiene- und Abstandsvorgaben aber auch auf Raumprobleme.

64.000 Studenten

Das Land stellt für die digitale Lehre im Wintersemester bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung. Nach bisherigem Stand ist die Nachfrage nach Studienplätzen derzeit geringer als im Vorjahr. Dies habe mit Unsicherheit zu tun, weil viele nicht wüssten, was auf sie zukomme, sagte die Vizepräsidentin der Uni Kiel, Ilka Parchmann. Sie sei sehr zuversichtlich, dass bis Mitte Oktober etwa die Zahlen der Vorjahre erreicht werden. Die neun Hochschulen im Land zählen derzeit gut 64.000 Studenten. Rund 37.000 davon kommen aus Schleswig-Holstein.

