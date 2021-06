Hochschule Flensburg fehlt Geld - Angebote auf der Kippe Stand: 28.06.2021 10:32 Uhr Der Hochschule Flensburg fehlt das Geld. Mit sechs Millionen Euro pro Jahr ist sie unterfinanziert. Hauptgrund: Die Zahl der Studierenden geht zurück. Nun drohen Angebote wegzufallen.

Die doppelten Abitur-Jahrgänge in Schleswig-Holstein haben ihr Studium weitgehend abgeschlossen. Zeitweise waren mehr als 4.000 Frauen und Männer an der Hochschule Flensburg eingeschrieben. Mit ihnen floss viel Geld - das ist nun vorbei. Deswegen schlägt die Hochschule jetzt Alarm: Pro Jahr fehlen sechs Millionen Euro. Angebote mit geringer Nachfrage stehen in Folge auf der Kippe.

Konkurrenz durch dänische Hochschulen

Ein weiteres Thema ist laut Christoph Jansen, Präsident der Hochschule Flensburg, die Konkurrenz dänischer Hochschulen. Dort werden die Studierenden seinen Angaben zufolge besser finanziell unterstützt. In Flensburg soll wegen der schwierigen finanziellen Lage nun der Rotstift angesetzt werden.

Hochschule Flensburg hofft auf Geld vom Land

Den maritimen Kernbereich will Präsident Jansen von den Kürzungen ausnehmen. Wenn einzelne Masterstudiengänge unter 20 Teilnehmer rutschen, hätten sie aber wohl keine Zukunft, so Jansen. Die Hochschule zehrt jetzt ihre Rücklagen auf und hofft auf weitere Gelder vom Land. Außerdem sollen Influencer für den Standort werden.

