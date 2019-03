Stand: 07.03.2019 10:55 Uhr

Hochhaus statt PC: Großes Zocken an Kieler Uni

Wenn die Dunkelheit in diesen Tagen über Kiel hereinbricht, beginnt am Hochhaus der Uni die Zeit der Zocker: Informatik-Studenten testen ihre selbst programmierte Version des Puzzle-Spiels "Schimmler" - und das Ergebnis ist an der Fassade des etwa 50 Meter hohen Hochhauses zu bestaunen. "Das ist so ein bisschen ein Bildschirm der Extreme", sagt der Leiter von "Project Lighthouse", Doktorand Christoph Daniel Schulze.

Mit dem Spielen von Klassikern wie Tetris oder Breakout auf dem 1.700 Zoll großen "Bildschirm" hatten die Kieler Informatik-Studenten vor Jahren internationales Aufsehen erregt. Nun nutzen Erstsemester die 392 Fenster, um ihre Arbeit auf Grundlage der Programmiersprache Java überdimensional abzuspielen. Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme an einer Abschlussklausur.

Hochhaus statt Beamer: "Man muss den Kopf bewegen"

Die Fenster der Hochhaus-Fassade verwandeln sich während der abendlichen Spiele mit Hilfe von 56.448 LEDs in eine Riesen-Mattscheibe. Die Diagonale: gut 43 Meter. Zu Hause müsse er sich mit einem Beamer begnügen, sagt etwa Projektleiter Schulze. Das Spielen am Hochhaus erfordere eine Umstellung, so der 34-Jährige. Man müsse den Kopf bewegen.

"Das ist schon etwas anderes", bestätigt Erstsemester-Student Anton Wagner, der mit einem Kommilitonen etwa 130 Arbeitsstunden in seine Version von "Schimmler" gesteckt hat. In dem Spiel geht es darum, verschieden geformte Spielsteine auf einem engen Spielfeld von einer Start- zu einer Zielaufstellung zu verschieben.

14 Stockwerke mit jeweils 28 Fenster als Spielkonsole

Wie das klappt, lässt sich dann an 14 Stockwerken mit jeweils 28 Fenstern ablesen. Dort haben Studenten Aluminium-Leisten mit Leuchtdioden angebracht. In ihnen steckt ein nicht mal fingernagelgroßer Computer. Zusammengeschaltet ergeben sie die Riesen-Spielkonsole.

Die nächste und vorläufig letzte Spielrunde findet heute um 20 Uhr am Kieler Uni-Hochhaus (Christian-Albrechts-Platz 4, Kiel) statt.

