Hochbegabt: Zu Schlau für den Beruf von Hauke von Hallern

Schlau, begabt, intelligent: Das sind Eigenschaften, die eigentlich jeder gerne hätte. Wirklich hochbegabt sind aber nur wenige - etwa zwei Prozent der Bevölkerung. In Schleswig-Holstein sind das knapp 60.000 Menschen. Sie alle haben einen Intelligenzquotienten von mindestens 130. Der Durchschnitt liegt um die 100. Der Verein "Mensa" hat sich zum Ziel gesetzt, Hochbegabte besser zu vernetzen. In Hamburg findet deshalb dieses Wochenende das Jahrestreffen des Vereins statt. Dabei sind mehr als 1.500 Hochbegabte aus aller Welt. Auch Alice Moustier gehört zu ihnen. Die Lübeckerin coacht Hochbegabte und Unternehmen. Denn aus eigener Erfahrung weiß sie, dass Intelligenz ihre Tücken haben kann. Auch im Berufsleben.

"Irgendetwas stimmt mit mir nicht"

Die 32-Jährige merkte schon in der Grundschule, dass sie anders ist als ihre Klassenkameraden. "Ich habe deren Witze nicht verstanden - und die anderen meine nicht. Ihre Verhaltensweisen fand ich unlogisch, auch wie die Lehrer den Stoff erklärten. Ich habe eigentlich schon immer gemerkt, irgendetwas stimmt mit mir nicht", erinnert sich Moustier.

Sind Hochbegabte zu klug für die Arbeitswelt? NDR Info - Aktuell - 25.04.2019 07:38 Uhr Autor/in: von Hallern, Hauke Intelligenz hat im Berufsleben ihre Tücken: Viele Hochbegabte ecken an, wirken arrogant - und werden so zu Außenseitern. Ein Couch kann helfen.







Viele hochbegabte Kinder können früh lesen, haben einen großen Wortschatz und greifen zu Büchern, die weit über ihrem Altersniveau liegen. Manche langweilen sich im Unterricht und schalten deshalb ab. Das führt bei einigen dazu, dass sich ihre Leistungen in der Schule verschlechtern - sie schlechtere Noten schreiben. Andere wiederum gelten als Streber und Besserwisser.

Langer Weg zur Diagnose

Die Lübeckerin selbst schrieb gute Noten, fühlte sich aber als Außenseiterin. Auch zuhause gab es Probleme. "Bei meiner Mutter wurde die Hochbegabung nicht erkannt. Sie wurde als krank diagnostiziert und musste ins Krankenhaus", erzählt die 32-Jährige. Moustier musste schließlich in eine Pflegefamilie. Noch immer wusste keiner, dass sie hochbegabt ist. Die Gewissheit bekam sie erst nach einem Lehramtsstudium an einer Hochbegabtenschule. "Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Plötzlich verstand ich, was mit mir nicht stimmt. Alles ergab ein klares Bild", erzählt Moustier. Heute will sie ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben. Andere Hochbegabte sollen von ihr lernen.

Verstehen, warum man aneckt

Moustier machte sich selbstständig und arbeitet seitdem als Coach. Durch ihre Klienten weiß sie, dass viele Hochbegabte in ihrem Arbeitsleben anecken. "Sie wirken zum Beispiel als arrogant, weil sie nicht so gerne über Gefühle reden. Dieses logische Denken empfinden manche Kollegen als empathielos. Sie denken, der ist immer nur in seiner Logik drin", erklärt die Trainerin. Das führe wiederum dazu, dass manche Hochbegabte schnell zu Außenseitern würden. Einige hätten auch Probleme sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Schlimmstenfalls könne dies auch zu psychischen Problemen wie Depressionen führen.

Hilfreich sei ein Coaching von Betroffenen und Arbeitskollegen, meint Alice Moustier. "Hochbegabte sollen verstehen, warum sie anecken. Das Team drumherum soll lernen, sich nicht mehr auf die Krawatte getreten zu fühlen und Hochbegabten diese etwas unhöfliche Art verzeihen." So könnten die IQ-Kracks ihr Potential besser nutzen und mit ihren besonderen Fähigkeiten das Team voranbringen.

