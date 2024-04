Stand: 25.04.2024 17:20 Uhr Hitzler-Werft in Lauenburg baut Bio-Methan-Fähre

Die Hitzler-Werft in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) freut sich über einen neuen Millionen-Auftrag. Sie soll die neue Fähre bauen, die zwischen Bleckede und Neu Bleckede in Niedersachsen über die Elbe fährt. Der Landkreis Lüneburg hat dafür am Donnerstag den Auftrag unterzeichnet.

Das Schiff soll rund sieben Millionen Euro kosten und mit Bio-Methan angetrieben werden. Laut der Hitzler-Werft ist es die weltweit erste Fähre mit diesem Antrieb. "Wir haben ja Hybridschiffe gebaut, wir haben ein Schiff mit Wasserstoffbrennstoffzelle im Bau. Die Fähre mit Biogas-Generator passt genau in die Reihe der innovativen Schiffe, die wir bauen", sagte Geschäftsführer Kai Klimenko.

