Hitzeschäden: A1 bei Scharbeutz gesperrt Stand: 23.06.2021 17:00 Uhr Für die Behebung eines Hitzeschadens ist die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Scharbeutz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) voll gesperrt.

Die Sperrung hat wie geplant um 17 Uhr begonnen. In Fahrtrichtung Norden könne der Hauptfahrstreifen voraussichtlich gegen 23 Uhr wieder frei gegeben werden, sagte eine Sprecherin. In Fahrtrichtung Süden soll die Autobahn voraussichtlich am Donnerstagvormittag wieder komplett befahrbar sein. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Tempolimit auf beiden Fahrbahnseiten

Auf dem Abschnitt zwischen Scharbeutz und Pansdorf war die Fahrbahn zuerst Richtung Süden, dann auch Richtung Norden aufgeplatzt. Nach der provisorischen Instandsetzung gilt in Richtung Süden nun erstmal Tempo 60, Richtung Norden Tempo 80.

Hitzeschäden hatte es auch am vergangenen Wochenende zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck gegeben. Dort verschoben sich auf der Höhe Wesenberg vier Betonplatten. Die Fahrbahn ist aber wieder frei.

Der "Blow-up-Effekt"

Bei mehr als 40 Grad in der prallen Sonne kann es laut Experten zu einem sogenannten "Blow-up-Effekt" kommen. Die Fahrbahn bläht sich auf und zerplatzt. Dabei ist die Höhe der Wölbungen kaum erkennbar, da sich die Platten gegeneinanderdrücken und wie Eisschollen kaputtgehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2021 | 17:00 Uhr