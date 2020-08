Stand: 25.08.2020 21:10 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Historisches Bienenhaus wird versetzt - nach Molfsee

Das Freilichtmuseum Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bekommt Zuwachs: ein historisches Bienenhaus. Der Hofbesitzer wollte das 150 Jahre alte und marode Gebäude in Wahlstorf (Kreis Plön) eigentlich abreißen, doch Bauhistoriker Nils Kagel will es abbauen und im Freilichtmuseum wieder aufbauen. "Tatsächlich gibt es von den historischen Bienenhäusern fast keine Exemplare mehr", sagt Kagel. "Vor allem nicht in dieser Größe." Für das Museum ist das ein Glücksgriff.

Bienenhaus soll möglichst erhalten bleiben

Mehr als eine Million Bienen hatten in dem Haus Platz. Es diente vor allem dem Schutz der Bienenkörbe. In diesen Tagen wird es zerlegt, um es nach Molfsee zu bringen. Damit nichts durcheinander kommt, nehmen die Helfer einen Plan zu Hilfe. Das alte Reet wird entsorgt, später in Molfsee kommt neues drauf. Der Rest soll möglichst original bleiben - zuvor muss aber noch einiges von Holzwürmern befreit werden.

Bis Ende der Woche wollen die Helfer mit dem Abbau durch sein. Im Freilichtmuseum will Kagel das neue Gebäude innerhalb von zwei Jahren wieder zum Leben erwecken.

