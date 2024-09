Himmelsspektakel heute Nacht: Supermond 2024 über SH

Stand: 17.09.2024 16:03 Uhr

Die Chancen stehen gut, das doppelte Mondschauspiel aus "Supervollmond" und partieller Mondfinsternis am frühen Morgen in Schleswig-Holstein beobachten zu können. Allerdings könnte von den Küsten her auftretender Nebel die Sicht erschweren.