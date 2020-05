Stand: 21.05.2020 13:43 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Himmelfahrt: Verhaltener Ansturm auf die Küsten

Himmelfahrt war in den vergangenen Jahren immer ein Feiertag, an dem zahlreiche Ordnungskräfte im Einsatz waren - zum Beispiel wenn Vatertagstouren aus dem Ruder liefen. Dieses Jahr sind diese nahezu unmöglich. Es gelten weiter Kontaktverbot und Abstandsgebot. Diese schränken auch den Tagestourismus an besonders beliebten Orten ein. Die meisten Nordsee-Inseln, Büsum und St. Peter-Ording dürfen von Tagesgästen nicht betreten werden. Aber trotzdem ist dort heute eine eine Menge los.

Kontrollen an wichtigen Zufahrten

Die Landespolizei kontrolliert nach eigener Aussage an den Zufahrtsstraßen - zum Beispiel in St. Peter-Ording. Dort war auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), die zufrieden mit dem Verhalten der Menschen ist: "Es ist absolut ruhig und friedlich. Es ist zwar ganz gut was los. Aber die Polizeibeamten vor Ort haben mir gesagt, dass die meisten auch Bescheid wissen. Hier war keiner großartig überrascht." Den Angaben zufolge musste ungefähr ein Viertel der Anreisenden zurückgewiesen werden. Sie konnten nicht nachweisen, dass sie ein Hotel gebucht hatten.

Staus vor den Zufahrten

Wegen der Kontrollen kam es an den Zufahrtsstraßen nach St. Peter-Ording zu Staus. Auch in Büsum wurde an den Hauptzufahrten kontrolliert. Im Ort selbst war es zwar voll. Unserer Reporter berichten aber, dass sich so gut wie alle Menschen an die Abstandsregeln halten würden. So ist es auch in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Dort am Strand stehen die Strandkörbe weit auseinander. Nach Angaben des Ordnungsamts sind etwa 15.000 Touristen im Ort - bislang gibt es aber auch in und vor den Cafés keine Probleme. Allerdings rechnen die Kontrolleure im Laufe des Tages noch mit schwierigen Situationen - gerade mit Betrunkenen, die auf Vatertagstour sind.

460 zusätzliche Beamte im Einsatz

Um die Vorgaben durchzusetzen, hat die Polizei ihre Präsenz heute erhöht. 460 zusätzliche Beamte sollen eingesetzt werden. "Wir unterstützen die zuständigen Behörden bei der Überwachung der Auflagen und Beschränkungen von Land, Kreisen und kreisfreien Städten", erklärte Torge Stelck vom Landespolizeiamt.

Anzeige, Platzverweis oder Ingewahrsamnahme möglich

Die Polizei forderte dazu auf, auch am Himmelfahrtstag die geltenden Vorschriften zu beachten. Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen seien nicht möglich. "Bei entsprechenden Feststellungen wird die Polizei einschreiten und mit den gebotenen Maßnahmen agieren", sagte Stelck. "Dies kann auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Platzverweise und sogar Ingewahrsamnahmen beinhalten."

Günther: Alle sollen sich an Regeln halten

Die Landesregierung appellierte an Schleswig-Holsteiner und Touristen, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten. Die Infektionszahlen seien niedrig, Öffnungen daher möglich, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), aber es sei nicht die Zeit eng beieinander zu feiern am Himmelfahrtstag. Es sei erlaubt, Alkohol zu trinken, aber auch dann müsse man sich an Regeln halten. Das gelte auch für alle Gäste, die nun wieder als Touristen ins Land kommen dürfen. Die Schleswig-Holsteiner hätten sich in den vergangenen Wochen gut an die Vorgaben gehalten, daher seien die Infektionszahlen auch so niedrig.

