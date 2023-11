Hilfe nach der Flut: Spitzentreffen zum Wiederaufbaufonds Stand: 01.11.2023 05:00 Uhr Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat Betroffenen von der Ostsee-Sturmflut finanzielle Hilfen zugesagt. Heute will sie über den geplanten Wiederaufbaufonds beraten.

Vollgelaufene Keller, zerstörter Hausrat und gesunkene Yachten - die Sturmflut hat an Schleswig-Holsteins Ostseeküste für Verwüstung gesorgt und immensen Sachschaden verursacht. Bereits vor knapp zehn Tagen einigte sich die schwarz-grüne Landesregierung in einer Sonderkabinettssitzung auf einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds mit den Kommunen. Konkrete Summen nannte das Land jedoch noch nicht. Heute will die schwarz-grüne Koalition mit Kommunalvertretern über den geplanten gemeinsamen Wiederaufbaufonds beraten.

An den Beratungen beteiligt sind neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Gemeinsam mit Landräten, Oberbürgermeistern sowie Mitgliedern von Städteverband, Gemeindetag und Landkreistag sollen die Eckpunkte des Fonds ausgelotet werden.

Summe wird wohl erst Freitag bekanntgegeben

Sönke Schulz vom Landkreistag sagte im Vorfeld des Treffens, er erwarte, dass die Landesregierung Eckpunkte zum Volumen des angekündigten Wiederaufbaufonds nennt und konkretisiert, welche Maßnahmen förderfähig sind. Laut Staatskanzlei geht es vor allem darum, sich auszutauschen und einen gemeinsamen Überblick über die Auswirkungen der Sturmflut zu gewinnen.

Mit konkreten Zahlen ist demnach heute allerdings noch nicht zu rechnen. Die zu erwartenden Hilfen sollen in einer Regierungserklärung am Freitag konkretisiert werden, so eine Sprecherin. Auch in den Ausschüssen des Landtages sind die Folgen der Flut Thema. Die Abgeordneten wollen sich von der Landesregierung darüber informieren lassen, welche Mittel bereitgestellt werden, um die Schäden zu beseitigen, und was die Erkenntnisse der Flut für den künftigen Küstenschutz an der Ostsee bedeuten.

