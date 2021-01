Stand: 11.11.2019 06:29 Uhr Hetlingen: Ein Dorf hat seine Gaststätte wieder

2017 hat der frühere Eigentümer der Gaststätte "Op de deel" in Hetlingen (Kreis Pinneberg) verkündet, dass er die alte Reetdachkate abreißen will. Ein moderner Wohnblock sollte entstehen. Das war ein Schock für die Hetlinger. Schließlich war die Gaststätte seit Jahrzehnten der zentrale Treffpunkt des Dorfes. 14 Hetlinger gründeten daraufhin eine GbR und kauften das alte Reetdachhaus. Jetzt hat die Gaststätte unter neuer Führung wieder eröffnet.

Vom Bankkaufmann zum Gastwirt

Andreas Sparwirth ist der neue Gastwirt. Für ihn ist das alles neu. Denn eigentlich ist er gelernter Bankkaufmann. Mit der Gaststätte erfüllte sich der 60-Jährige einen Traum. Beim Tag der offenen Tür will er die neue Wirtschaft den Hetlingern vorstellen. Der Erlös an diesem Tag wird gespendet - an Sportvereine, Kirche und Feuerwehr. Und das Dorf ist sichtlich begeistert: 400 Gäste kommen zur Eröffnung. "Wir sind leer gegessen. In der Küche ist nichts mehr - und ich bin glücklich", freut sich Sparwirth über die Eröffnung.

Eine Wirtschaft mit Charakter

400.000 Euro Eigenkapital und nochmal 100.000 Euro aus EU-Fördermitteln investierten die Hetlinger in die Gaststätte. In Sparwirth fanden sie einen Pächter, der eine Wirtschaft mit Charakter haben wollte. Doch mit so viel Zuspruch hat Sparwirth nicht gerechnet. Am Tag der offenen Tür nutzen die ersten Gäste bereits die Chance und reservieren direkt für die nächsten Tage einen Tisch. Schon jetzt kann der Wirt bis Ende des Jahres keine eigenen Veranstaltungen anbieten: Zu groß ist die Nachfrage nach Weihnachtsfeiern oder ähnlich großen Festen - "Op de deel" ist ausgebucht.

