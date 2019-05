Stand: 30.05.2019 16:32 Uhr

Hering oder Rum? Bunte Tage in Kappeln und Flensburg

Die Heringstage sind das traditionelle Stadtfest in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) - von Himmelfahrt bis Sonntag wird gefeiert. Außerdem startete am Donnerstag eine Auslaufparade von Kappeln in Richtung Sønderborg. Am Freitag geht es für die Schiffe dann von Dänemark nach Flensburg. Höhepunkt ist dort die traditionelle Rumregatta am 1. Juni. Sie gilt als das größte Gaffelsegler-Treffen Europas - mit Markt und Konzert. In diesem Jahr wird das 40. Jubiläum gefeiert.

von Peer-Axel Kroeske

Die Heringswette ist traditioneller Bestandteil der Heringstage in Kappeln. Geschäftsleute und Regionalpromis schätzen das Gewicht eines Heringfanges. Und wer am dichtesten dran ist, wird Heringskönigin und Heringskönig. Als Heringszaunwart Wolgang Brandhoff das Netz anhebt, ist schnell klar: Da ist nicht viel drin. Aber wie viel ist es wohl? Die Wettteilnehmer gucken gespannt von der Reling der "MS Stadt Kappeln". Ihre Tipps reichen von 11 Pfund vom CDU-Landtagsabgeordneten Johannes Callsen bis zu 99 Pfund von seiner SPD-Kollegin Birte Pauls. Schon kurz nach der Wette gibt es das Ergebnis: Diesmal sind 44 Pfund im Netz. Tanja Thurau und Andy Graunke, Geschäftsleute aus Kappeln, sind das neue Königpaar.

Neuer Heringszaun in Planung

Der Erlös aus den Wetteinsätzen geht an den Verschönerungsverein, der sich um den 500 Jahre alten Heringszaun kümmert. Denn die Lage ist ernst. "Der Zaun löst sich nach und nach auf", berichtet Dieter Clausen vom Verein. Der Verein würde gern mit Fördergeldern einen neuen Zaun errichten. 25.000 Euro sind schon zusammen gekommen. Gesamtkosten: etwa eine halbe Million Euro.

Auslaufparade zur Rumregatta

Als die MS "Stadt Kappeln" gerade wieder anlegt, öffnet sich die Schleibrücke: Auf der Heringsregatta geht es für einige Museumsschiffe von Kappeln nach Sønderborg. Stefanie ist mit an Bord des dänischen Haikutters "Alexa" aus Laboe (Kreis Plön). Ihr Ziel: die Teilnahme an der Rumregatta am 1. Juni in Flensburg. Stefanie schwärmt für dieses "Familientreffen" der Traditionssegler: "Wir sind eine kleine Gemeinde. Wenn du von Land aus guckst und die ganzen Masten siehst, geht dir das Herz auf. Es sind wunderschöne Schiffe, alles Einzelstücke, alle haben ihren Charakter, ihren eigenen Charme."

Die Philosophie der Museumssegler

Und das gilt wohl nicht nur für die Schiffe, ergänzt Gustav Knuth auf dem Haikutter "Jane": "Ich finde die Menschen, die solche Schiffe segeln, sind was Spezielles. Ich habe wunderbare Gespräche gehabt." Er ist Musiktherapeut, der Schiffseigner Chirurg, Stefanie Personalsachbearbeiterin. "Im Büro ticke ich auch anders," sagt sie. "Aber hier ist es egal, wer oder was du bist. Hier bist du Mensch." Und diese Philosophie spiegelt sich dann auch bei der eigentlichen Rumregatta am Sonnabend auf der Flensburger Förde. Nur der Zweitplatzierte bekommt die begehrte Drei-Liter-Flasche Rum. Die Chancen der "Alexa" sind begrenzt, verrät Stefanie: "Eigentlich sind wir immer das Last Ship Home. Den Ruf haben wir uns hart erarbeitet."

