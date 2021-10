Herbstferien: Viel los auf Schleswig-Holsteins Straßen Stand: 16.10.2021 15:00 Uhr Wer auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein unterwegs ist, braucht zum Teil viel Geduld. An vielen Stellen fließt der Verkehr zäh oder es staut sich.

Laut Polizei gibt es zum Beispiel auf der A7 längere Staus, vor allem am Grenzübergang Ellund Richtung Dänemark. In und um Husum ist es auf den Straßen ebenfalls voll. Wegen Bauarbeiten an der Bundesstraße 5 gibt es dort mehrere Sperrungen. Und auch rund um Hamburg staut sich der Verkehr. Zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Elbtunnel stockte es Richtung Süden zeitweise auf sieben Kilometern.

Viele Urlauber

Grund für die vollen Straßen sind wohl zahlreiche Urlauber. In Schleswig-Holstein und Hamburg enden an diesem Wochenende die Herbstferien - in anderen Bundesländern beginnen sie. Wie es aktuell auf den Straßen im Norden aussieht, können Sie jederzeit auch auf der NDR Verkehrsseite nachsehen.

