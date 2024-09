Stand: 23.09.2024 11:56 Uhr An Nord- und Ostsee: Herbst-Deichschauen starten in Falshöft

In Falshöft (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Montag (23.9.) die Serie der Herbst-Deichschauen in Schleswig-Holstein begonnen. Einmal pro Jahr begutachten etwa zehn Mitarbeitende des Landesbetriebs für Küstenschutz (LKN) alle Abschnitte, die vom Land Schleswig-Holstein betreut werden. Die Fachleute überprüfen, in welchem Zustand die Deiche sind. Bis Mitte November stehen laut LKN drei Termine an der Ostsee und elf an der Nordsee auf dem Programm. Die Landesdeiche an der Ostsee werden normalerweise im Frühjahr begutachtet - krankheitsbedingt hatte das Team nicht alles geschafft.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg