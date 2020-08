Stand: 31.08.2020 19:03 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Hier funktioniert die Vier-Tage-Woche

Von Montag bis Donnerstag arbeiten und dann drei Tage Wochenende. Das ist für die 18 Mitarbeiter der Hennstedter Firma Riecke und Theobald seit April 2020 Alltag. Die Geschäftsführer des Dithmarscher Unternehmens für Sanitär-und Heizungstechnik wollen mit dem neuen Arbeitszeit-Modell ihre Angestellten an das Unternehmen binden, neue Fachkräfte hinzugewinnen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Dafür müssen die Monteure nun allerdings auch 9,25 statt acht Stunden am Tag arbeiten. "Die längere Arbeitszeit am Tag ist natürlich auch ein bisschen produktiver", sagt Michael Theobald. Außerdem seien die Monteure durch das lange Wochenende deutlich ausgeruhter.

Mit der Vier-Tage-Woche gegen Fachkräftemangel Schleswig-Holstein Magazin - 31.08.2020 19:30 Uhr Eine Firma für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Hennstedt hat die Vier-Tage-Woche eingeführt. Die Mitarbeiter arbeiten die volle Stundenzahl - und haben dennoch freitags frei.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Angestellte sind motivierter

Die Auftragsbücher in Hennstedt sind voll. Dennoch wollen die Geschäftsführer an der Vier-Tage-Woche festhalten, die gestiegene Motivation der Angestellten gibt ihnen Recht, sagen sie. Außerdem spare das Unternehmen dadurch, dass die Fahrzeugflotte des Unternehmens seit fünf Monaten einen Tag weniger in der Woche auf den Straßen unterwegs sei. Die Hennstedter Firma wirbt mit dem neuen Arbeitszeitmodell auch um neue Mitarbeiter. Ein neuer Monteur hat schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ein Auszubildender und ein weiterer Kollege kommen in Kürze dazu. Und einen ersten Nachahmer gibt es auch schon - ein Betrieb aus Nordfriesland hat die Vier-Tage-Woche für Handwerker gerade übernommen.

Weitere Informationen 01:00 Vier-Tage-Woche gegen Fachkräftemangel Ein Unternehmen aus Hennstedt hat die Vier-Tage-Woche eingeführt. Das motiviert die Angestellten, die durch die langen Wochenende auch deutlich ausgeruhter sind. Audio (01:00 min) Ver.di fordert 4,8 Prozent mehr Lohn Die Gewerkschaft ver.di will mehr Geld für die 56.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Auch Auszubildende sollen eine höhere Vergütung bekommen. Dienstag starten die Verhandlungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2020 | 17:00 Uhr