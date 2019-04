Stand: 25.04.2019 05:00 Uhr

Erste Deutsche Inselkonferenz beginnt auf Helgoland

Die Veranstalter um Helgolands Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) zählen sich selbst zum "Greenicon"-Team, offiziell firmiert das Event unter dem Namen "Green Island Conference Germany": In der Nordseehalle auf Helgoland beginnt heute Nachmittag die erste Deutsche Inselkonferenz. Ein Schwerpunkt soll der Klimaschutz sein. "Im Dialog miteinander wollen wir uns ehrgeizige Klimaziele setzen und gleichzeitig unser Leben auf den Inseln sichern und attraktiv gestalten", kündigte Singer an. Zum Abschluss der Veranstaltung am Freitag soll eine Resolution zu den Klima- und Nachhaltigkeitszielen 2030 unterzeichnet werden.

Helgolands Bürgermeister: Hohe Entwicklungsbarrieren

Der Bürgermeister erwartet mehr als 100 Teilnehmer - darunter Politiker wie Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), Tourismusmanager und internationale Experten wie den Koordinator für Innovationen der EU-Kommission, Helmut Morsi.

Neben dem Klimaschutz soll es um Themen wie Naturschutz, Telemedizin, bezahlbaren Wohnraum und Entwicklungshürden der Inseln durch Bürokratie gehen. Die Inseln und Halligen hätten viele Gemeinsamkeiten und ähnliche Herausforderungen, erklärte Singer. Entwicklungsbarrieren seien höher als bei Standorten auf dem Festland. "Wir wollen schauen: Wie stellen sich andere Inseln auf?", sagte der Bürgermeister. Der zweitägige Inselgipfel werde eine "Mischung aus Netzwerken und Impulsvorträgen".

"Deutscher Mehrweg-Insel-Weltmeister 2019" gesucht

Außerdem ist die Vergabe des ersten deutschen Umweltpreises der Inseln geplant. Gesucht wird das beste Konzept zur Vermeidung von Plastikmüll auf Inseln und Halligen. Der Sieger darf sich anschließend "Deutscher Mehrweg-Insel-Weltmeister 2019" nennen. In zwei Kategorien durften sich Schüler sowie Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen bewerben. Der Preis ist mit jeweils 1.500 Euro dotiert.

