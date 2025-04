Stand: 22.04.2025 07:30 Uhr Helgoland: Strandkörbe jetzt online buchbar

Alle Strandkörbe auf der Düne auf Helgoland (Kreis Pinneberg) können ab sofort online gebucht werden. Das teilt der Helgoland Tourismus-Service mit. "Unser Ziel ist es, den Service für die Gäste zu verbessern und moderne Buchungsmöglichkeiten anzubieten", sagt Tourismuschefin Katharina Schlicht.

Urlauberinnen und Urlauber können demnach online oder über eine App einen Strandkorb buchen und ihn dann vor Ort per Smartphone öffnen. Wer sein Handy zu Hause lassen möchte, kann sich in der Tourist-Info einen Chip für den vorab online gebuchten Strandkorb abholen und ihn damit öffnen. Helgoland hat für die Onlinevermietung einen externen Dienstleister beauftragt, der nach eigenen Angaben bereits in mehr als 70 Orten tätig ist.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Dithmarschen