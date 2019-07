Stand: 17.07.2019 05:00 Uhr

Helgoland: Stabile Ferienhütten aus Wellpappe

Wer auf Helgolands Düne Urlaub machen möchte, kann in Zukunft in Papphäusern schlafen. Damit folgt die Nordseeinsel dem allgemeinen Tiny-House-Trend. Dahinter steckt ein nachhaltiges Wohnkonzept. Eine Firma aus Amsterdam hat das sogenannte Wikkel House entworfen. Sein Kern besteht aus 24 zusammengeklebten Wellpappe-Schichten. Die Außen- und Innenwände sind aus Holz. Eine atmungsaktive und wasserabweisende Membran schützt die Außenfassade. Die Dünen-Hütte soll mindestens 100 Jahre halten, verspricht der Hersteller. Das Besondere: Das Haus ist zu 100 Prozent recyclefähig. Die fertigen Module sind per Schiff aus den Niederlanden nach Helgoland gekommen.

Neues Urlaubsfeeling auf Helgoland Schleswig-Holstein Magazin - 16.07.2019 19:30 Uhr Wer auf Helgolands Düne Urlaub machen will, kann entweder Zelten oder in großen bunten Bungalows wohnen. Testweise wurden jetzt zwei sogenannte Wikkelhouses aus Pappe errichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stabile Ferienhütte für unter 100 Euro pro Nacht

Zwei Testhäuser stehen schon mitten in den Dünen. Der Mietpreis soll unter 100 Euro pro Nacht liegen. Sie bestehen aus mehreren Modulen in zwei Varianten - eine für Pärchen und die andere für vierköpfige Familien. Eine Pantry-Küche gehört zum Inventar. Zum Duschen und Zähneputzen müssen die Naturtouristen allerdings zum nahegelgenen Campingplatz spazieren. Denn die Wikkel-Häuser haben keinen Wasseranschluss. Die Tourismusdirektion spricht inzwischen von einer großen Nachfrage nach den Kartonhäusern. Und sie plant, mindestens zwölf weitere Häuser aufzustellen.

Weitere Informationen Helgoland: Die etwas andere Nordseeinsel Ein unterirdischer Bunker, Kegelrobben, Lummensprung und zollfreies Einkaufen: Helgoland mit seinen roten Felsen ist in vielerlei Hinsicht einmalig. Tipps für einen Besuch. mehr Das zweite Leben der Helgoländer Robinsonhütten Die Helgoländer Robinsonhütten sind nach mehr als 30 Jahren auf dem Weg in eine neue Zukunft. Nach einer Versteigerung für einen guten Zweck können die neuen Besitzer die Bungalows abholen. mehr Helgoländer Dünen-Hütten erobern ganz Deutschland Die Helgoländer haben die alten Robinson-Hütten für den guten Zweck versteigert. In den kommenden Tagen beginnt der Transport aufs Festland. Ein Käufer will eine Skihütte daraus machen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 16.07.2019 | 19:30 Uhr